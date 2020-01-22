شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يصل القاهرة الجمعة لملاقاة الأهلى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الإدارى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إن بعثة فريق النجم الساحلى التونسى تصل إلى القاهرة بعد غد الجمعة، وهناك مندوب من النادى سوف يرافق البعثة إلى فندق الإقامة لتذليل أى عقبات، بعد التنسيق الكامل مع مسئولى البعثة فيما يخص ملعب التدريب والإقامة خلال الاتصالات التى جرت معهم خلال الفترة الماضية.

ويلتقى الأهلى مع النجم الساحلى مساء الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وكان الاتحاد الأفريقى قد حدد يوم 26 يناير الجارى موعداً لمواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى القاهرة بدلا من يوم 24 الذى كان محددا من قبل.

ويستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدورى، والتى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز والتحليق بعيدا فى صدارة المسابقة.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه بهدف تجهيزه للمشاركة في لقاء النجم الساحلى المرتقب.