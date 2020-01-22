شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صدام عربى وتحد جابونى وطموح أنجولى فى طريق الفراعنة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت المنتخبات الأفريقية الـ40 مسارها في تصفيات كأس العالم 2022، بعد إجراء قرعة تصفيات الدور الثانى التى جرت مساء الثلاثاء فى القاهرة.

وأسفرت قرعة الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة اتى اقيمت اليوم في أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولي المنتخبات.

كما أسفرت القرعة عن مجموعة صعبة يمكن تسميتها بمجموعة الموت وهي المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبي الكاميرون وكوت ديفوار بالإضافة إلى موزمبيق ومالاوي، أما بالنسبة للمنتخبات العربية، فأسفرت القرعة عن صدامات عربية ويتعلق الأمر بمصر وليبيا، فضلاً عن تونس وموريتانيا، ومنتخب المغرب في مواجهة السودان.

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أما المنتخب الجزائري فوقع في مجموعة متوازنة أمام منتخبات بوركينافاسو، النيجر وجيبوتي، وستكون مواجهة متكررة بين الجزائر وبوركينافاسو بعدما لعبا مع بعض الدور الأخير المؤهل للبرازيل 2014، وعاد التأهل للخضر بهدف مجيد بوقرة في ملعب تشاكر.

وتعد هذه التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات أفريقية إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال بعد المقبل إلى 48 منتخبًا.

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