شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إقالة ميدو من تدريب مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى اليوم الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق.

Advertisements

ويحتل المقاصة المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط وبات مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.