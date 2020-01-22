شكرا لقرائتكم خبر عن يا أنا يا أنت فى الفريق.. شعار المدربين مع اللاعبين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتعارف عليه أن تكون الندية بين الأندية بعضها البعض، أو بين المدربين أو بين اللاعبين وبعضهم، بحيث يكون الصراع بين أبناء المهنة الواحدة، وليس باختلاف الدرجات، فمن غير المعتاد أن يكون العند وتمسك كل طرف برأيه بين مدرب ولاعب.

فقد شهدت الساعات الماضية إعلان رينيه فايلر المدير الفنى للاهلى عن عدم اقتناعه بصالح جمعة، لاعب الفريق، فى الوقت الذى رفض فيه اللاعب الرحيل على سبيل الإعارة، لتفجر ملف أزمات اللاعبين مع المدربين فى الملاعب المصرية، والتى يتصدرها موقف جوزيه مع حسام غالى ومحمد شوقى، وأحمد على مع ديسابر، بالإضافة إلى أمير عبد الحميد مع حسام البدرى.

صالح جمعة وفايلر

جاءت تصريحات فايلر مدرب الأهلى عن صالح جمعة بأنه يتمنى له مستقبل طيب لكن فى مكان آخر بعيداً عن الأهلى، ليرد اللاعب بإعلانه رفض الخروج معاراً، مشترطاً الرحيل بشكل نهائى عن القلعة الحمراء أو الاستمرار داخل صفوف الفريق حتى نهاية عقده.

وتلقى صالح جمعة 4 عروض محلية أبرزها من أندية سموحة وإنبى، فيما لم يصل للاعب أى عرض خارجى حتى هذه اللحظة، رغم محاولات النادى الأهلى مخاطبة عدد من الأندية السعودية لإقناعهم بالحصول على خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر، لكن لم تحصل الإدارة الحمراء على تأكيد بالموافقة حتى هذه اللحظة، وذلك بعد اتخاذ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر قراراً بخروجه للإعارة عقب الأزمة التى نشبت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

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أحمد على وديسابر

أزمة كبيرة بين أحمد على مهاجم بيراميدز والفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى السابق للفريق، قبل رحيله بسبب تصريحات الأخير عن اللاعب، حيث خرج المدرب الفرنسى ليعلن أن طريقة أحمد على لا تناسب طريقة لعبه، ليكون هذا التصريح بمثابة الضوء الأخضر لصالح أحمد علي بالرحيل عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية ، ورغم إقالة ديسابر ، إلا ان على رحل على انبى فى الميركاتو الشتوى.

البدرى و امير عبد الحميد

لا يخفى على أحد الخلاف الذى كان بين أمير عبد الحميد حارس الأهلى، وحسام البدرى المدرب السابق للفريق، حيث دخلت العقة بينهما إلى طريق مسدود، وقال وقتها الحارس "لو حسام البدرى موجود فى النادى مش هبقى موجود، أنا ممكن أكمل مع الأهلى مع عم حارث لكننى لن ألعب مع البدرى".

جوزيه ومحمد شوقى

سعى محمد شوقى وقت كان لاعبا فى الأهلى للانتقال خارج مصر بسبب التعامل السيئ من جانب جوزيه المدير الفنى السابق، والتقليل من اللاعب وقدراته الفنية.

ووفقا لتصريحات اللاعب وقتها فإن الخواجة كان يستبعده ويسخر منه أمام مرأى ومسمع من اللاعبين، وللأسف لم تتحرك الإدارة عن هذا السلوك، فى المقابل خرج جوزيه بتصريحات أن الأهلى لن يخسر برحيل محمد شوقى، فى ظل امتلاك أفضل لاعبى نفس المركز.