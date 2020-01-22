شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعجل رد صالح جمعه بعد قرار الرحيل عن الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو نادي الإتحاد السكندري إتصالاً هاتفياً بصالح جمعة لاعب الاهلي من أجل سرعة حسم موقفه وتحديد مصيره من عرض زعيم الثغربالانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

كان صالح جمعة قد خرج من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر، وأعلن الأخير أن اللاعب لن يكون له دور مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، لعدم التزامه بتعلميات الجهاز الفني ومنح المدير الفني إدارة الاهلي الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة سواء على سبيل البيه النهائي أو الإعارة.

وشهدت الفترة الماضية توتراً في علاقة صالح جمعة بالاهلي إذ خرج اللاعب عن صمته وهاجم فايلر وأهمه بعدم التعامل معه بشكل جيد على الصعيد الفني ولم يعتمد عليه رغم إلتزامه وهو ما رفضه فايلر وأكد أن اللاعب لم يكن حريصاً على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني في التدريبات فكان طبيعياً أن يخرج من حسابات الجهاز الفني.

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ووقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي غرامة مالية كبيرة ضد صالح جمعة بسبب عدم إلتزمه وغيابه عن التدريبات عدة مرات مُتتالية لينتهي مشوار اللاعب مع الاهلي خلال الفترة الحالية على الأقل.

وتلقي الاهلي عدة عروض لضم صالح جمعة ابرزها من الاسماعيلي وسموحة والأتحاد السكندري فيكما تراجع أنبي عن إستعادة لاعبه السابق صالح جمعة من الاهلي لعدم حاجة الفريق لجهوده.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الاهلي مصير صالح جمعة من هذه العروض خاصة وأن نادي الإتحاد السكندري يرغب في ضم اللاعب فيما يرغب الأخير في الرحيل لأحدى الأندية الخارجية وهو ما سيتم حسمه في غضون الساعات المقبلة.