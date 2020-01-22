شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب الحالى والأهلى سابقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل ، والد محمود ابو السعود حارس مرمى المقاولون العرب الحالى والاهلى السابق حيث كتب اللاعب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا على الفراق لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله فإنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي، نسألكم الدعاء وتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير بسندوب، وسرادق العزاء بجوار المنزل بالمنصورة إنا لله وإنا إليه راجعون".

يعد محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب الحالي و الأهلي السابق أحد الحراس المميزين فى الدوري ويؤدي بصورة جيدة مع وصيف الدوري الممتاز.

أعلن نادي المقاولون العرب اكتفاءه في موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري، بعدما تعاقد مع النيجيري جاكوب نجوكو مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، أن المقاولون اكتفى من الميركاتو الشتوي بهذه الصفقة.

وعن انضمام صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي إلى المقاولون في الميركاتو الشتوي الجاري أكد عضو المقاولون، أن صالح جمعة لاعب كبير ويمثل إضافة لأي فريق، إلا أنه لم يدخل في الحسابات الفنية للجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس.

كما أكد محمد عادل أنه لا يوجه اللوم إلى اللاعبين على الخسارة من الأهلي قائلاً: "مين يقدر على الأهلي، لعبنا حتى الثواني الأخيرة وقاتلنا لتعديل النتيجة ولم أوجه اللوم إلى اللاعبين بل على العكس قلت لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية".

Advertisements

وأضاف عادل: الفرق ستكون شرسة في المباريات القادمة ومع بداية الدور الثاني في ظل صراع الهبوط كل الفرق ستطمع في الثلاث نقاط ولن أقبل من اللاعبين التفريط في مركزنا الحالي، كانوا على قدر المسئولية في المباريات الماضية وأتمنى استمرارهم بنفس الروح والأداء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 29 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل في 9 مباريات وتعادلوا في ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلي والزمالك.

واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام النادي الأهلي بنتيجة 2/0، في لقاء الجولة 14، ليواصل استعداداته لمواجهة طنطا.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.



