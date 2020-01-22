مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 22 يناير 2020

تقام اليوم الأربعاء 22-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، ومباراة يوفنتوس وروما في كأس إيطاليا.



حيث يلتقي مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف يوفنتوس نظيره روما في كأس إيطاليا.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي ليستر سيتي X وست هام يونايتد، الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

توتنهام X نوريتش سيتي، الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

مانشستر يونايتد X بيرنلي، الساعة العاشرة والربع مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا إلتشي X أتلتيك بيلباو، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

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إيبيزا X برشلونة، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

ريال سوسييداد X إسبانيول، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

جيرونا X فياريال، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

تينيريفي X بلد الوليد، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

بادلونا X غرناطة، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

اونيونيستا سالامنكا X ريال مدريد، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

لوجرونييس X فالنسيا، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا يوفنتوس X روما، الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناةbeIN SPORT HD 4.

مواعيد مباريات كأس الرابطة الفرنسية ستاد ريمس X باريس سان جيرمان، الساعة العاشرة مساءا على قناةbeIN SPORT HD 6.