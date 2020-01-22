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الإتفاق السعودي يعلن إستعارة أزارو رسمياً

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عبد القادر عرابي 0 تبليغ

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الأربعاء 22 يناير 2020

أعلن نادي الإتفاق السعودي اليوم الاربعاء، ضم المهاجم المغربي ونجم نادي الأهلي المصري وليد أزارو بشكل رسمي، وذلك عبى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأذاع نادي الإتفاق خبر ضم أزارو على حسابه الرسمي بموقع تويتر، لينتهي الجدل حول مستقبل المهاجم المغربي في القلعة الحمراء.

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وأعلن الأهلي منذ أيام عن ضم المهاجم السنغالي أليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي، ليضطر الأهلي للتضحية بلاعب أجنبي لإفساح المجال لقيد بادجي.

ودارت التكهنات حول رحيل أزارو أو الأنجولي جيرالدو، قبل أن ينتهي الجدل ويتم الإستغناء عن أزارو معاراً.

وتوترت علاقة أزارو بمدربه السويسري رينيه فايلر في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد إستبعاده من مباراة طنطا في ، بالإضافة لعدم الإعتماد عليه أساسياً في معظم فترات الموسم.

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