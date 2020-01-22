شكرا لقرائتكم الزمالك لا يمانع في رحيل محمد عواد بشرط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة مدوية بشأن محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم ، حيث أكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك لا تمانع في رحيل محمد عواد عن الفريق بعدما ظهر مستوي متواضع منذ انضمامه للفريق، ولكن إدارة النادي اشترطت علي محمد عواد احضار عرض يليق باسم الزمالك ويعوض المبالغ التي تكلفتها خزينة الزمالك من اجل التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلي وهي 35 مليون جنيه التي حصل عليها الدراويش لبيع الحارس للزمالك بداية الموسم الحالي، بخلاف حصوله علي 18 مليون جنيه في الموسم كمستحقات للحارس.

ويبحث محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن عرض خليجى للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتى تنتهى بنهاية يناير الجاري، بعدما أصبحت مشاركته فى الزمالك صعبة، وجلوسه على دكة البدلاء فترة طويلة، وهو ما ادى الى استبعاده من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، بسبب عدم المشاركة.

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وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى قد استقر على استبعاد الثنائى محمد عواد ومحمد بسام حارسى الزمالك وطلائع الجيش من حسابات المعسكر الجديد، الذى يقام فى شهر مارس المقبل، وفقا للأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب مواجهتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

جاء استبعاد عواد نظرا لغيابه عن المباريات طوال الفترة الأخيرة، بينما يأتى استبعاد محمد بسام لتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يضم الجهاز الفنى محمد أبو جبل حارس الزمالك، بينما يفاضل الجهاز الفنى بين الهانى سليمان وعامر عامر حارسى سموحة والإنتاج الحربى لضم أحدهما للمعسكر المقبل بجانب محمد الشناوى حارس الأهلى.