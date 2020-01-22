شكرا لقرائتكم إقالة ميدو من تدريب المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومي صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف. وأبلغ ميدو لاعبي المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحي اليوم الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذي لازمه مع الفريق الفيومي. Advertisements ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق. ويحتل المقاصة المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط وبات مهددا بالهبوط إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

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