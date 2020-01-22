شكرا لقرائتكم قرعة تصفيات كاس العالم .. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام منتخبات المجموعة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عن وقوع أربعة منتخبات في المجموعة السادسة وجاءت كالتالي: وجاءت المجموعة السادسة كالتالي: أنجولا، ليبيا، الجابون، مصر

مصر ويستعرض الخليج 365 تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام منتخبات المجموعة السادسة : مع الجابون : لعب الفراعنة ضد الجابون فى 3 مباريات حقق العلامة الكاملة بالفوز فيهم جميعا. مع ليبيا: خاض الفراعنة 18 مواجهة ضد المنتخب الليبي فاز فى 12 منها وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مثلهما. مع انجولا: لعب الفراعنة ضد انغولا فى 5 مباريات فاز فى 3 منها وتعادل فى اثنتين دون هزيمة . تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس العالم تواجدت منتخبات السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالى – الكونغو الديمقراطية فى المستوى الأول، بينما جاءت منتخبات بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو برازافيل في المستوى الثاني. Advertisements وبالمستوى الثالث جاءت منتخبات مدغشقر – موريتيانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو، وبالمستوى الرابع منتخبات مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي. وتعد هذه التصفيات الأخيرة الذي سيتأهل منها 5 منتخبات أفريقية إلى المونديال، فيما سيشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال بعد المقبل إلى 48 منتخبًا. مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال أرسل الكاف، إخطارًا للمنتخبات الأفريقية بالمواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 وجاءت كالتالي: الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021 الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021موعد مباراتي الدور النهائي من تصفيات افريقيا لكأس العالم مباراتي الدور الإقصائي النهائي تقرر اقامتهما في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

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