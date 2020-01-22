شكرا لقرائتكم ترتيب الدوري المصري .. لا جديد الأهلى يتصدر بعد الجولة الـ14 والسعيد الهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بمواصلة الأهلي تصدره لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة، رغم وجود مؤجلتين.

وحافظ المقاولون العرب على مركز الوصيف، وعاد الاتحاد السكندري للمركز الثالث بعد تأجيل مباراة الزمالك مع المصري ، انتهت 7 مباريات بفوز أحد الفريقين، منها 4 لأصحاب الأرض، مقابل 3 للضيوف ، وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل، بين سموحة والإسماعيلي بهدف لكل منهما.

احتسبت 6 ركلات جزاء في الجولة الرابعة عشرة، نصفهم لمحمود البنا ، سددت 3 ركلات بنجاح الأولى عن طريق، مصطفى سلطان للمرة الثانية "إف سي مصر" في إنبي، وعبدالله السعيد للمرة الثالثة "بيراميدز" في مصر للمقاصة، وصلاح أمين للمرة الثانية "المقاصة" في بيراميدز ، فيما أهدرت مثلهم، تصدى خالد وليد "وادي دجلة" لكرة فادي نجاح "أسوان"، وعماد السيد "الاتحاد" لكرة مهند لاشين "طلائع الجيش"، والمهدي سليمان للتسديدة الثانية لصلاح أمين.

رفع لاعبو الأهلي رصيدهم من الأهداف المسجلة في مباريات الفريق الـ12 إلى 35 هدفا كأقوى خط هجوم في بطولة الدوري المصري يليه هجوم الذئاب برصيد 18 هدفا، كما أن الفريق الأحمر هو صاحب أقوى خط دفاع بعدما تلقت شباكه هدفين فقط، ومن خلفه فريقي الزمالك وحرس الحدود حيث تلقت شباكهم 9 أهداف.

Advertisements

أكثر مواجهات الجولة تهديفا شهدت 4 أهداف في مباراتي أسوان مع وادي دجلة 1/3، وبيراميدز مع مصر المقاصة 3/1، ثم 3 أهداف في مباراتي إنبي مع أف سي مصر 2/1، طلائع الجيش مع الاتحاد 0/3.

سجل الأجانب 4 أهداف، حيث سجل الغيني موسي دياوارا "الإنتاج"، الناميبي بيسون شيلونجو "الإسماعيلي"، االمغربي عبدالكريم الوادي "وادي دجلة"، الأوغندي إيمانويل أوكوي "الاتحاد".

واصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز تربعه على صدارة الهدافين رافعا رصيده إلى 12 هدفًا في 13 مباراة، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه محمد شريف لاعب إنبي الذي سجل ثمانية أهداف.

اقترب عبدالله السعيد قائد بيراميدز من معادلة رقم زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مسابقة الدوري المصري الممتاز ، ورفع عبدالله السعيد الذي دخل نادي المئة في الدوري قبل أيام رصيده إلى 102 هدفا، ليتجاوز جمال عبدالحميد في اللائحة التاريخية لهدافي الدوري ويقترب من معادلة أبو تريكة الذي سجل 106 هدفًا مع الأهلي والترسانة.

شهدت هذه الجولة هدفاً من نيران صديقة سجله إبراهيم أبواليزيد لاعب الإسماعيلي لمصلحة سموحة.