شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يستعجل رد صالح جمعة بعد قرار الرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو نادي الإتحاد السكندري اتصالاً هاتفياً بصالح جمعة لاعب الأهلي من أجل سرعة حسم موقفه وتحديد مصيره من عرض زعيم الثغر بالانتقال له خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة.

وشهدت الفترة الماضية توتراً في علاقة صالح جمعة بالاهلي إذ خرج اللاعب عن صمته وهاجم فايلر وأهمه بعدم التعامل معه بشكل جيد على الصعيد الفني ولم يعتمد عليه رغم إلتزامه وهو ما رفضه فايلر وأكد أن اللاعب لم يكن حريصاً على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني في التدريبات فكان طبيعياً أن يخرج من حسابات الجهاز الفني.

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ووقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي غرامة مالية كبيرة ضد صالح جمعة بسبب عدم إلتزمه وغيابه عن التدريبات عدة مرات مُتتالية لينتهي مشوار اللاعب مع الاهلي خلال الفترة الحالية على الأقل.

وتلقي الاهلي عدة عروض لضم صالح جمعة ابرزها من الاسماعيلي وسموحة والأتحاد السكندري فيكما تراجع أنبي عن إستعادة لاعبه السابق صالح جمعة من الاهلي لعدم حاجة الفريق لجهوده.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الاهلي مصير صالح جمعة من هذه العروض خاصة وأن نادي الإتحاد السكندري يرغب في ضم اللاعب فيما يرغب الأخير في الرحيل لأحدى الأندية الخارجية وهو ما سيتم حسمه في غضون الساعات المقبلة.