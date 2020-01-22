شكرا لقرائتكم أسوان يدخل معسكر مغلق بالقاهرة استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي مدرب الفريق، إلى القاهرة السبت المقبل، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأثنين المقبل بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال أمين في تصريحات خاصة: مجلس الإدارة على توافق تام مع مجدي عبد العاطي ولن نقيم الأداء إلا في نهاية الدور الأول ووقتها نحدد مصير الجهاز الفني، لا نحاسب بالقطعة.

وكان مجدي عبد العاطي قد أعلن استمراره على راس الجهاز الفني لفريق أسوان بعد خسارته أمس أمام وادي دجلة، ليواصل الفريق بقاءه في المركز الأخير بجدول مسابقة الدوري العام.

Advertisements

ويحتل أسوان المركز الـ 18 والأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 14 جولة، حيث فاز أسوان في مباراة واحدة على حساب إنبي بهدف نظيف، وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات أخرى كان أخرها مباراتهم أمام وادي دجلة.

وسجل لاعبو أسوان 14 هدفاً فيما استقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر كأضعف خط دفاع في الموسم الجاري.

ويستعد أسوان لمواجهة حرس الحدود يوم الأثنين المقبل في لقاء الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام بالأسكندرية، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى تحسين النتائج المتراجعة منذ بداية المسابقة للهروب من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة، ورغم أن المباراة خارج الديار فليس أمام أبناء الجنوب سوى اللعب على النقاط الثلاث.