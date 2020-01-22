شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت، أمس الثلاثاء، قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلاً من الجابون وليبيا وأنجولا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

كما يتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال ، و تم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول.

وتعتبر مواجهة مصر وليبيا أحد الدربيات العربية فى الكرة الأفريقية، حيث التقى المنتخبان 18 مرة من قبل، نستعرضها فى التقرير التالى..

1- فوز مصر فى 12 مباراة

تواجه منتخبا مصر وليبيا فى 18 مباراة، حقق فيها الفراعنة الفوز 12 مرة، حيث كانت المواجهة الأولى فى 6 أغسطس 1953 بدورة الألعاب العربية، والتى استضافتها الإسكندرية وفاز منتخب مصر بأكبر نتيجة بـ 10 – 2 أحرزهما وقتها الديبة" هاتريك، وشريف الفار وسيد الضظوى هدفين، أحمد مكاوى، حودة، وآخر مواجهة فى يونيو 2016 في المباراة الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.

2- فوز ليبيا 3 مرات

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فى المقابل فاز المنتخب الليبى فى ثلاث مباريات كان آخرها تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2004 بالفوز 2/1.

3- 3 مواجهات بالتعادل

كما شهدت مواجهات الفراعنة مع المنتخب الليبى التعادل فى ثلاث لقاءات، كان آخر لقاء فى 21 نوفمبر 2007 بالدورة العربية بالقاهرة.

4- 46 هدفا للفراعنة

فى تاريخ مواجهات الفريقين الـ17 أحرز منتخب مصر 46 هدف بينما أحرز المنتخب الليبى 18 هدفاً.