شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف برنامج منتخب اليد قبل مواجهة أنجولا فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الرجال فى أمم أفريقيا بتونس عن برنامج اليوم قبل مواجهة أنجولا فى ختام ربع نهائى المنافسة المؤهلة إلى طوكيو 2020، حيث تضمن البرنامج وفقا لما أكده صفا تناول اللاعبين الإفطار فى التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة محاضرة فيديو فى تمام الثانية عشر ظهرا يعقبه تناول الغداء فى الثانية عشر وربع على أن يتم المغادرة فى الثالثة إلى صالة المباراة التى ستبدأ فى الخامسة مساء.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الفوز على الجابون فى أولى مواجهات دور ربع النهائى بنتيجة 36 / 17 أول أمس الاثنين، قبل أن يحصل على راحة أمس الثلاثاء.

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ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر و الجابون بدور ربع النهائى.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.