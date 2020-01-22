شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سعد سمير والنصف الحلو بعيدا عن الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة أصبحت تنطبق بشكل كبير على نجوم الكرة فى ظل تحمل الزوجات العديد من الصعوبات، فى ظل ارتباط الزوج بالتدريبات والمعسكرات، ونجد أن سعد سمير مدافع النادى الأهلى دائما ما يحرص على الإشادة بزوجته عبر السوشيال ميديا، لاسيما أنها تحرص على التواجد معه فى الأوقات الصعبة، حيث إنها ذهبت معه مؤخرا إلى ألمانيا أثناء إجراء جراحة وتر أكيلس.

وكان سعد قد زار النادى الأهلى قبل أسبوع، وحرص على التواجد بين أعضاء الفريق والجهاز الفنى، فيما حرص لاعبو الأهلى والجهاز الفنى على استقبال سعد بحرارة والشد من أزره، بعد العملية الجراحية التى أجراها فى وتر أكيليس بألمانيا، عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى أقيمت مؤخرا بالقاهرة فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبى للأهلى خلال الفترة الماضية.

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التى أجراها.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم فى تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام فى ألمانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يعود سمير إلى ألمانيا مرة أخرى للاطمئنان على برنامجه التأهيلى، الذى سيؤديه فى القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت إشراف الجهاز الطبى للأهلى.

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ويرصد ”الخليج 365” لقطات لسعد سمير مع نصفه الحلو بوسى فى الصور التالية:



سعد سمير و زوجته



سعد سمير و زوجته



سعد سمير و بوسى



سعد سمير و زوجته



زوجة سعد سمير وابنته فيروز