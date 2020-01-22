شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسافر إلى القاهرة السبت للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، إلى القاهرة السبت المقبل، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الاثنين المقبل بمنافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

من جانبه أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة أن مجلس إدارة نادى أسوان متمسك ببقاء مجدى عبد العاطى فى الإدارة الفنية للفريق، رغم تراجع نتائج أبناء الجنوب مؤخراً، والتى كان آخرها خسارة الفريق أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة الجولة 14 التى أقيمت على استاد أسوان الرياضى.

وقال أمين فى تصريحات خاصة مجلس الإدارة على توافق تام مع مجدى عبد العاطى ولن نقيم الأداء إلا فى نهاية الدور الأول ووقتها نحدد مصير الجهاز الفني، لا نحاسب بالقطعة.

وكان مجدى عبد العاطي قد أعلن استمراره على راس الجهاز الفنى لفريق أسوان بعد خسارته أمس أمام وادى دجلة، ليواصل الفريق بقاءه فى المركز الأخير بجدول مسابقة الدورى العام.

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ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 9 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 14 جولة، حيث فاز أسوان في مباراة واحدة على حساب إنبي بهدف نظيف، وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات أخرى كان أخرها مباراتهم أمام وادي دجلة.

وسجل لاعبو أسوان 14 هدفاً فيما استقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر كأضعف خط دفاع في الموسم الجارى.

ويستعد أسوان لمواجهة حرس الحدود يوم الاثنين المقبل في لقاء الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام بالإسكندرية، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى تحسين النتائج المتراجعة منذ بداية المسابقة للهروب من قاع الجدول إلى المنطقة الدافئة، ورغم أن المباراة خارج الديار فليس أمام أبناء الجنوب سوى اللعب على النقاط الثلاث.