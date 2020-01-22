شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك لا يمانع فى رحيل محمد عواد بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك عن مفاجأة مدوية بشأن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حيث أكد المصدر أن إدارة نادى الزمالك لا تمانع فى رحيله عن الفريق بعدما ظهر بمستوى متواضع منذ انضمامه للفريق.

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ويبحث محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن عرض خليجى للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتى تنتهى بنهاية يناير الجارى، بعدما أصبحت مشاركته فى الزمالك صعبة، وجلوسه على دكة البدلاء فترة طويلة، وهو ما أدى إلى استبعاده من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى، بسبب عدم المشاركة.

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وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى قد استقر على استبعاد الثنائى محمد عواد ومحمد بسام حارسى الزمالك وطلائع الجيش من حسابات المعسكر الجديد، الذى يقام فى شهر مارس المقبل، وفقا للأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب مواجهتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

جاء استبعاد عواد نظرا لغيابه عن المباريات طوال الفترة الأخيرة، بينما يأتى استبعاد محمد بسام لتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يضم الجهاز الفنى محمد أبو جبل حارس الزمالك، بينما يفاضل الجهاز الفنى بين الهانى سليمان وعامر عامر حارسى سموحة والإنتاج الحربى لضم أحدهما للمعسكر المقبل بجانب محمد الشناوى حارس الأهلى.