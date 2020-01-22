سوبر كورة.. صراع نجوم الأهلى السابقين يشعل الفتنة بين فايلر وجوزيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت حرب التصريحات بين نجوم الأهلى السابقين فى المقارنة بين البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر والسويسرى فايلر المدير الفنى الحالى للقلعة الحمراء ما بين مؤيد ومعارض للأسطورة البرتغالية، فنلاحظ أن هناك عددا من اللاعبين الذين مالوا فى تصريحاتهم لجوزيه، مؤكدين أنه أفضل من قاد المارد الأحمر فى الحقبة الأخيرة نظرا لعدد البطولات الكبيرة التى حصل عليها مع الفريق، والتى وصلت إلى 20 بطولة محلية وقارية.

فى الوقت نفسه شن عدد من اللاعبين القدامى هجوما على جوزيه مؤكدين أن اللاعبين الذين تواجدوا فى عهده كانوا السبب الرئيسى وراء إنجازاته، وأنه لم يكن له بصمة واضحة فى ظل تعاقد مجلس إدارة النادى الأهلى مع أفضل نجوم الدورى وقتها.

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وواصل فريق النادى الأهلى تحقيق سلسلة الانتصارات المتتالية، عقب الفوز يوم الأحد على حساب فريق المقاولون العرب بثنائية نظيفة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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وحقق الأهلى الفوز رقم 14 على التوالى فى مسابقة الدورى، بواقع مباراتين موسم 2018-2019 على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، وعلى الزمالك بهدف نظيف، ثم استكمال المسيرة الموسم الحالى بتحقيق 12 انتصارا متتاليا فى الدورى كان آخرها أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة.

وبات الأهلي تحت قيادة السويسرى فايلر على بعد 7 مباريات لمعادلة رقم موسم 2004-2005 تحت قيادة المدرب البرتغالى مانويل جوزية، حيث حقق الفريق الأحمر فى ذلك الوقت 21 انتصارا متتاليا وهو الرقم القياسى فى الدورى المصرى بواقع 4 انتصارات في آخر 4 مباريات موسم 2004-2005 ثم تحقيق 17 انتصار متتالية بداية موسم 2004-2005 توقفت يوم 21 يناير عام 2005 بالتعادل مع المصري البورسعيدي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثانى فريق المقاولون العرب و12 نقطة عن غريمه التقليدى نادى الزمالك.