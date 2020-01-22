شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يطير للسعودية خلال ساعات للانضمام للاتفاق على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل الالتحاق بفريقه الجديد نادى الاتفاق، الذى وافق الأهلى على انتقال اللاعب له خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ويأتى سفر اللاعب المغربى بعد وصول المفاوضات إلى اتفاقات رسمية بين الطرفين على مدار الأيام الماضية، حيث حضر مندوب من الاتفاق للقاهرة مؤخراً للتفاوض مع الأهلى واللاعب بشأن إتمام الصفقة وتم الإتفاق على جميع التفاصيل الخاصة باراتب الذى سيحصل عليه اللاعب والذى شهد خلافاً في البداية قبل أن يتم حسم هذا الخلاف ويوافق الأهلى على إعارو أزارو للاتفاق رسمياً لنهاية الموسم.

وكان الاتفاق قد أرسل عرضاً رسمياً لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوى الجارى بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، وتوترت علاقة أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده قبل أن يوافق الاهلي على العرض السعودي.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات الفريق الأخيرة بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر.

وبذلك ينتهى الجدل حول مستقبل أزارو في الاهلي الذى أثار لغط شديد فى القلعة الحمراء على مدار الأيام الماضية حيث أختلف الكثيرون حول اللاعب الأجنبى الذى سيرحل من الأهلى من أجل السنغالى بادجى بدلاً منه قبل أن يتم الأستقرار في النهاية على رحيل أزارو وليس الأنجولى جيرالدو.