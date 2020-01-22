مصدر لمصراوي: حسام حسن مرشحًا لخلافة ميدو في المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر مسؤول في نادي مصر المقاصة، أن إدارته تتفاوض حاليًا مع حسام حسن المدير الفني السابق لنادي سموحة، لتولي مهمة تدريب الفريق.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل مع حسن لقيادة الفريق، في ظل تواجد جمال عمر كمدير فني مؤقت حاليًا.

Advertisements

وكانت إدارة نادي المقاصة قد قررت توجيه الشكر لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق، في ظل تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وسبق لحسام حسن أن رحل عن صفوف سموحة منذ عدة أيام ماضية، ليتولى حمادة صدقي المهمة بدلًا منه.

ويتواجد المقاصة في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على طلائع الجيش، ونادي مصر المتواجدان في أولى مراكز الهبوط أمام أسوان المتذيل بتسع نقاط.