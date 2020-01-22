المقاصة يوجه الشكر لميدو بعد خسارة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق: قرر مسؤولو نادي مصر المقاصة توجيه الشكر لأحمد حسام ميدو من تدريب الفريق بعد خسارته أمام المقاصة وفقًا لمصدر في النادي. وتلقى المقاصة خسارة جديدة على يد بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة 14 من عمر الدوري الممتاز. وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "مجلس إدارة المقاصة قرر توجيه الشكر لأحمد حسام ميدو بعد الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز، جمال عمر سيكون مدير فني بشكل مؤقت." Advertisements ومن جانبه أكد أحمد حسام ميدو أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب الفريق. ويُعاني المقاصة على مستوى النتائج هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الـ15 برصيد 11 نقطها جمعها من فوزين وخمس تعادلات وسبع خسائر. وكان ميدو قد تولى القيادة الفنية للمقاصة الصيف الماضي.

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