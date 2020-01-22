"أبو ريدة سيفوز بالتذكية".. عضو سابق باتحاد الكرة يوجه رسالة نارية لشوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة حُسمت من حيث مقعد الرئاسة حيث سينجح هاني أبو ريدة في الفوز بالتذكية حتى في حال ترشح أحمد شوبير.

وأضاف مجاهد خلال تصريحاته عبر شاشة "صدى البلد" :"أبو ريدة سيفوز بالتذكية، وفي حال دخول أحمد شوبير على مقعد الرئاسة سيفوز أيضًا أبو ريدة لا يوجد تكافؤ بين الطرفين".

وتابع :"شوبير على رأسي داخل الملعب، لكن لن يكون منافسًا قويًا ضد أبو ريدة".

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وحول وضع بند "تضارب المصالح" من أجل منع شوبير في دخول الانتخابات المقبلة، كشف :"حتى الآن لم يتم وضع لائحة الانتخابات المقبلة، لكن بند تضارب المصالح متواجدة في لائحة فيفا".

وفسّر مجاهد تصريحاته :"شوبير لديه الحق أن يترشح في الانتخابات المقبلة لكن عليه أن يتنازل عن عمله الإعلامي فلا يجوز مثلاً أن يعمل رئيس نادي في اتحاد الكرة عليه بعد فوزه في الانتخابات أن يتنازل عن عمله وهذا أيضًا في عمل الإعلامي لا يجوز على أي إعلامي يعمل في الاتحاد ويعرف كواليس اتحاد الكرة ويعرضها على وسائل الإعلام".

وأكمل مجاهد تصريحاته :"أنا شخصيًا أتمنى تواجد شوبير في الانتخابات المقبلة، لكن موضوع بند تضارب المصالح ليس موجه إليه بالتحديد لمنعه من الانتخابات".

وكان شوبير - نائب رئيس اتحاد الكرة السابق- كشف في تصريحات خلال الفترة الأخيرة أنه ينوي الترشح على رئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.