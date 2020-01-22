الخليج 365 يكشف..كيف يساعد نادي 6 أكتوبر لاعبه للدخول لموسوعة جينيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

ما الذي قد يدفع ناديًا لضم لاعب يبلغ من العمر 75 ربيعًا لصفوفه.. كيف سيؤمن مسيرته بقميصه وما هو الإعداد الذي يحتاجه ليكون جاهزًا للمشاركة مع لاعبين لم يصل أكبرهم لنصف عمره تقريبًا؟

"أي شيء سيكون مُشرفًا لبلادنا ستجدنا نسعى للمساعدة ومن هنا تمت وانتهت إجراءات ضم اللاعب عز الدين بهادر، صاحب الـ 75 عامًا لصفوف نادينا والأهم من ذلك هو تحقيق حلمه أرى أن أي انسان يمتلك القرار عليه مساعدة من يستحق لتحقيق حلمه".. بهذه الكلمات بدأ أحمد ربيع الحداد، عضو مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الحديث لمصراوي عن الصفقة الجديدة.

أحمد ربيع الحداد، أوضح أن البداية جاءت بمشاهدة حسام رفعت شحاتة، نائب رئيس مجلس إدارة 6 أكتوبر مقطع فيديو لعز الدين بهادر، يتحدث يُعبر عن رغبته في الانضمام لأحد النوادي لتحقيق حلمه بدخول موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة القدم في التاريخ.

حسام رفعت شحاتة، نائب رئيس مجلس إدارة النادي عرض الأمر على باق أعضاء مجلس الإدارة ليلقى موافقة من رئيس مجلس الإدارة ومدير النشاط الرياضي بالنادي.

ومن هنا كانت البداية؛ حيث بحثوا عن وسيلة تواصل مع اللاعب الذي رحب بالانضمام لصفوفهم عن باق العروض التي وصلته مؤخرًا: "شعر بالراحة في النادي بعد تلبيته دعوتنا بالزيارة وشاهد التدريب".

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وهو الأمر الذي سهل عملية التعاقد بين الطرفين ليذهبا لاتحاد الكرة؛ حيث قابلا وليد العطار، مدير شؤون اللاعبين باتحاد الكرة الذي سهل من عملية الاستعلام عن اللاعب صاحب الـ 75 عامًا ومن ثمّ قيده كلاعب بصفوف نادي 6 أكتوبر: "وأشكر هنا أيضًا مجلس اتحاد الكرة وعلى رأسه عمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبد الله".

ليقترب عز الدين خطوة نحو تحقيق حلمه بعدما دعا مسؤولي موسوعة جينيس للقدوم لمصر لمشاهدته: "يحتاج لخوض مباراتين كاملتين قبل أن يتم تسميته أكبر لاعب في العالم ووضعنا خطة لإعداده لذلك".

أحمد الحداد، يشعر هو وناديه بالفخر كون اللاعب الذي على وشك دخول موسوعة جينيس سيكون باسم ناديهم:"هو أمر جيد للبلد قبل أن يكون لنا ندعم المواقف الجيدة ولم نفكر مرتين في الأمر وسننظم مؤتمرًا صحافيًا لتقديمه كلاعب رسمي بصفوفنا".

ولايجد الحداد مانعًا في أن يستمر اللاعب صاحب الـ 75 عامًا بصفوفهم حتى بعد دخوله موسوعة جينيس:"الكرة حق للجميع وطالما يرى هو أنه يستطع اللعب فنرحب به هو قراره هو والمدير الفني لفريقنا".

"موسوعة جينيس لن تقبل أن يحصل اللاعب على رقمًا قياسيًا وهو لا يستحق لذا الاستعدادت التي نقوم بها جميعها جدية".. أحمد حسين، مدير النشاط الرياضي لنادي 6 أكتوبر يتحدث لمصراوي عن تجهيزهم للاعبهم الجديد، عز الدين بهادر.

أحمد حسين، أشار إلى أنهم يحضرون لمؤتمر صحفي يعلنون خلاله ضم اللاعب صاحب الـ 75 عامًا قبل أن يلتحق بتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة:"موسوعة جينيس وضعت شرط أن يلعب مباراتين كاملتين وهو ما سيتم تحديده في وقت لاحق لإخطار مسؤولي الموسوعة به ونتوقع أن تكون المباراة الأولى خلال الشهر المقبل على ملعبنا".