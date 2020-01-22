"5 وجوه مرشحة".. البدري يتحدث عن قائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أن هناك وجوهًا جديدة ستنضم للمنتخب في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في طريق سياسة الإحلال والتجديد.

البدري أضاف في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الأربعاء:"سيكون هناك عناصر جديدة ستنضم للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد".

وتابع :"هناك لاعبين آخرين مرشحة مثل أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق".

البدري تحدث أيضًا عن مهاجم الأهلي مروان محسن، قائلاً :"مروان من بين الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب خاصة أنه يسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة، كما انضمامه سيكون حلاً بعد معاناة المنتخب في الفترة الأخيرة من مركز رأس الحربة".

وواصل البدري حديثه عن ملامح قائمة المنتخب المصري في المعسكر المقبل ليكشف مصير مركز حراسة المرمى :"محمد أبو جبل يسير بشكل جيد في الفترة الأخيرة وإذا استمر على هذا المستوى سينضم لنا، المنتخب أيضًا يتابع المهدي سليمان والهاني سليمان وعامر عامر".

Advertisements

وعن محمد صلاح نجم ليفربول، قال البدري إنه يتواصل معه حيث كان آخر تواصل بعد الهدف الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد بالجولة السابقة من الدوري الإنجليزي في مباراة انتهت لصالح "الريدز" بنتيجة (2-0).

وأشار البدري خلال تصريحاته :"شغلي الشاغل حاليًا هو الأسماء التي ستنضم للمنتخب، أشعر بالخوف بعض الشيء من إصابة أي من العناصر التي ستكون مرشحة للمنتخب لذا أقوم بإعداد البدائل".

وحول متابعة المحترفين في الفترة المقبل، كشف مدرب المنتخب المصري :"كنت أنوي السفر من أجل متابعة المحترفين لكن تم تأجيلها، من الممكن أن أقوم بهذه الجولة بعد مباراة السوبر المصري والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الإمارات".

وبسؤاله عن اللاعب الذي يرغب في انضمامه للمنتخب رغم الإصابة، رد البدري قائلاً :"رمضان صبحي أتمنى وجوده معنا في الفترة المقبلة".

ويستعد المنتخب المصري من أجل خوض مبارتي توجو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون 2021.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يستعد أيضًا للمشاركة في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستقام بقطر حيث أسفرت القرعة عن وقوع منتخب "الفراعنة" في المجموعة السادسة والتي تضم كل من ليبيا والجابون وأنجولا.