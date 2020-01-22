تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء الأوروبي المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على مواعيد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في المسابقات الأوروبية المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات الدوري الإنجليزي 09:30 ـ توتنهام هوتسبر vs نوريتش سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS1 09:30 ـ ليستر سيتي VS وست هام ـ القناة الناقلة:: beIN SPORTS3 10:15 ـ مانشستر يونايتد VS بيرنلي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS2 كأس الرابطة الفرنسية Advertisements 10:00 ـ ريمس VS باريس سان جيرمان كأس إيطاليا 09:45 ـ يوفينتوس VS روما كأس ملك إسبانيا 10:00 ـ إيبيزا VS برشلونة 10:00 ـ أونيونيستا VS ريال مدريد كرة يد 5:00.. منتخب مصر × منتخب أنجولا

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