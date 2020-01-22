نتيجة مباراة يوفنتوس وروما في كأس إيطاليا

يخوض نادي يوفنتوس قمة مباريات اليوم في كوبا إيطاليا ضد نادي روما، على ملعب يوفنتوس آرينا، لحساب الدور ربع النهائي.

وتنطلق المباراة مساء الأربعاء الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، وحتى الآن اللقاء غير مذاع عربيًا.

وتأهل اليوفي إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على أودينيزي برباعية، بينما روما فتفوق على بارما بثنائية.

وسيرحل ذئاب العاصمة إلى مدينة تورينو، في رحلة محفوفة المخاطر أمام وصيف العام الماضي، وبطل إيطاليا في آخر 8 أعوام.

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وتتمثل أبرز غيابات روما في اسم صانع الألعاب الأرميني “هنريك مخيتاريان”، الذي تعتبر مشاركته محل شك كبير بداعي الإصابة.

بينما جماهير اليوفي فسوف تحتشد من أجل مساندة الفريق، خلال مسيرته في البطولة التي خسرها في العام الماضي لحساب لاتسيو.

وسيقود النجم “كريستيانو رونالدو” تشكيلة اليوفي في المباراة، خلال فترة توهج يعيشها البرتغالي، الذي سجل خمسة أهداف في آخر مباراتين.

يذكر أن المواجهة الأخيرة في الدوري الإيطالي بين الفريقين، انتهت لصالح البيانكونيري بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأولمبيكو.