شعب حضرموت يكمل مربع المتأهلين إلى نصف نهائي الدوري التنشيطي

أكمل فريق شعب حضرموت، أضلاع المربع الذهبي لبطولة الدوري التنشيطي لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم في مدينة سيئون، بفوزه على أهلي صنعاء.



وتأهل شعب حضرموت على حساب أهلي صنعاء كثاني المجموعة الأولى، بعد فوزه عليه بهدف لاعبه "محمد الحداد"، في المباراة المعادة بين الفريقين من الجولة الأولى بقرار من الاتحاد.



وكان اتحاد الكرة قد أصدر قراراً في وقت سابق قضى بإعادة مباراة الفريقين بعد اعتراض تقدم به شعب حضرموت على النادي الأهلي بإشراك اللاعب(ناصر محمدوه) في المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح الجولة الأولى من الدوري التنشيطي وفاز حينها الأهلي بخماسية مقابل واحد.



وبهذا الفوز يكمل الشعب الحضرمي أطراف المربع الذهبي للبطولة المكون من التلال ووحدة عدن وأهلي تعز.



وستقام مباريات المربع الذهبي يوم الجمعة القادم وسيلتقي المتأهلين إلى النهائي في ختام البطولة مساء الأحد القادم على استاد سيئون الدولي.



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