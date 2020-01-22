رياضة | تغيير جديد في صفقات ريال مدريد

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تبخرت أحلام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في ضم مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب المغالاة المادية من اللاعب وإدارة الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن فرص انضمام بول بوجبا لريال مدريد في نهاية الموسم الحالي تبدو شبه معدومة لاقتراب النادي الملكي من حسم صفقة الهولندي دون فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام.

ويقترب يوفنتوس من ضم بول بوجبا لأنه ما يزال متمسكًا باستعادة نجمه السابق، الطامح للرحيل عن أولد ترافورد.