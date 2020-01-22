رياضة | حلم زيدان يتبخر

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يحلم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بضم مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن الأمور تسير عكس ما يرغب من إدارة النادي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن فرص انضمام بوجبا لريال مدريد في نهاية الموسم الحالي تبدو شبه معدومة لااقتراب النادي الملكي من حسم صفقة الهولندي دون فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام.

وإذا لم يتدخل أي نادٍ في مفاوضات مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم لضم بوجبا، سيكون يوفنتوس الأقرب بلا شك في ضمه، فبيانكونيري ما يزال متمسكًا باستعادة نجمه السابق، الطامح للرحيل عن أولد ترافورد.