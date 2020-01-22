رياضة | تقارير.. إدارة برشلونة حددت موعد رحيل كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. إدارة برشلونة حددت موعد رحيل كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم من داخل النادي الكاتالوني أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو قد حددت موعد رحيل كيكي سيتين المدير الفني الجديد للفريق الذي أتى بدلا من المقال فالفيردي.

وقال التقرير:" كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة قد يرحل عن الفريق مع نهاية هذا الموسم، إذا لم يحقق الهدف الأكبر وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا لان إقالة فالفيردي جاء قبل السوبر الإسباني، ولذلك فإن إدارة النادي توجهت مباشرة الى قطر للحديث مع تشافي المدير الفني لنادي السد القطري بعد إقصاء الفريق أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بطولة كأس السوبر الأسباني".

وأضاف التقرير:" كيكي سيتين يملك عقداً مع نادي برشلونة الاسباني حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 على الورق ولكن هناك إتفاق بين الأطراف المعنية يقضي برحيله عن الفريق في نهاية الموسم في حال لم يتوج بدوري أبطال أوروبا لذلك فإن كيكي سيتين مطالب بإنجاز هذه المهمة المعقدة هذا الموسم، حيث أن الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم هو الأمر الوحيد الذي سيجعله يبقى على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني بالموسم الجديد".

يذكر أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو قد عرضت علي تشافي هيرنانديز تدريب النادي الكتالوني إلا أن الأخير أخبرهم بأنه مستعد لتدريب برشلونة بداية من الموسم القادم.