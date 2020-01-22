شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُغري أزارو بحصته فى عرض الاتفاق للموافقة على الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو النادى الأهلى على المغربى وليد أزارو الحصول على حصة النادى المادية من عرض الاتفاق السعودى لإقناعه بالرحيل للفريق السعودى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لفكرة استمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعرض مسئولو الأهلى على أزارو الحصول على 500 ألف دولار إضافية بخلاف قيمة راتبه الذى يحصل عليه من النادى السعودى لإغرائه ومن ثم الموافقة على العرض، حيث لا يرغب الأهلى فى الاستغناء عن الدولى المغربي، كما لا تفضل الإدارة الحمراء فكرة بيعه بشكل نهائي، وتلقى الأهلى عرضاً رسمياً من الاتفاق السعودى لشراء أو استعارة وليد أزارو ليرحب الأهلى بفكرة الإعارة، لكى يتثنى للنادى قيد السنغالى اليو بادجى والذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

وتوترت علاقه أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده، وتعقد لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعات متواصلة لحسم مصير أزارو وعدد أخر من اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء ومنهم صلاح محسن وجيرالدو وصالح جمعة.

من ناحية أخرى، قام مسئولو النادى بتحويل 500 ألف يورو لنادى رابيد فينا النمساوى تُمثل القسط الأول من صفقة السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، والذى تعاقد معه الأهلى مقابل مليونى يورو، سيتم تسديدها خلال عام ونصف العام، وتعاقد الأهلى مع اللاعب السنغالى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويقوم الجهاز الفنى بتجهيز اللاعب السنغالى لمواجهة النجم الساحلى المقرر لها الأحد المقبل، فى الجول الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.