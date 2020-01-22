شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدفع محمد عواد للتفكير فى الرحيل للدوريات الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن عرض خليجى للإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتى تنتهى بنهاية يناير الجاري، بعدما أصبحت مشاركته فى الزمالك صعبة، وجلوسه على دكة البدلاء فترة طويلة، وهو ما ادى الى استبعاده من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، بسبب عدم المشاركة.

محمد عواد أصبحت فرصه فى المشاركة مع الزمالك ضعيفة أيضا مع عودة محمود جنش من الإصابة والمشاركة فى التدريبات، والمنافسة مع كل من محمد أبو جبل الحارس الأساسى للفريق فى الوقت الحالى ومحمد صبحى حارس المنتخب الأوليمبي.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى قد استقر على استبعاد الثنائى محمد عواد ومحمد بسام حارسى الزمالك وطلائع الجيش من حسابات المعسكر الجديد، الذى يقام فى شهر مارس المقبل، وفقا للأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب مواجهتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

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جاء استبعاد عواد نظرا لغيابه عن المباريات طوال الفترة الأخيرة، بينما يأتى استبعاد محمد بسام لتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يضم الجهاز الفنى محمد أبو جبل حارس الزمالك، بينما يفاضل الجهاز الفنى بين الهانى سليمان وعامر عامر حارسى سموحة والإنتاج الحربى لضم أحدهما للمعسكر المقبل بجانب محمد الشناوى حارس الأهلى.

ويشارك المنتخب الوطنى فى تصفيات أمم أفريقيا بمجموعة تضم كينيا، وجزر القمر، وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين.

وتضم قائمة المنتخب 5 محترفين استعدادا لمباراتى توجو هم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، محمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الانجليزى، وتريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى.