شكرا لقرائتكم محمد عواد يبحث عن عرضا خليجيا في الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الاول بنادي الزمالك عن عرض خليجي للاعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي تنتهي بنهاية يناير الجاري، بعدما أصبحت مشاركته في الزمالك صعبة ، وجلوسه علي دكة البدلاء فترة طويلة، وهو ما ادي الي استبعاده من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، بسبب عدم المشاركة.

محمد عواد أصبحت فرصه في المشاركة مع الزمالك أصبحت ضعيفة أيضا مع عودة محمود جنش من الإصابة والمشاركة في التدريبات، والمنافسة مع كل من محمد أبو جبل الحارس الأساسي للفريق في الوقت الحالي ومحمد صبحي حارس المنتخب الاوليمبي.

كان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري قد استقر على استبعاد الثنائى محمد عواد ومحمد بسام حارسى الزمالك وطلائع الجيش من حسابات المعسكر الجديد الذى يقام فى شهر مارس المقبل، وفقا للأجندة الدولية حيث يخوض المنتخب مواجهتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

جاء استبعاد عواد نظرا لغيابه عن المباريات طوال الفترة الأخيرة، بينما يأتى استبعاد محمد بسام لتراجع مستواه فى الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يضم الجهاز الفنى محمد أبو جبل حارس الزمالك، بينما يفاضل الجهاز الفنى بين الهانى سليمان وعامر عامر حارسى سموحة والإنتاج الحربى لضم أحدهما للمعسكر المقبل بجانب محمد الشناوى حارس الأهلى.

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ويشارك المنتخب الوطنى فى تصفيات أمم أفريقيا بمجموعة تضم كينيا، وجزر القمر، وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين.

وتضم قائمة المنتخب 5 محترفين استعدادا لمباراتي توجو هم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، محمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الانجليزى، وتريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ، وأحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى.