شكرا لقرائتكم انبي يبدأ مفاوضات مع حسين السيد لضمه في الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي انبي في مفاوضات مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي من الانتقال للنادي البترولي، بعد غلق مارسيلو باب التفاوض مع نادي الإسماعيلي لوجود خلافات مادية بين الطرفيين، ولا يشارك حسين السيد مع الأهلي منذ تولي فايلر المسئولية الفنية في ظل اعتماد المدرب السويسري علي التونسي على معلول بشكل أساسي، لتوافق إدارة الأهلي على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لأياً من الأندية التي طلبت الحصول على خدماته وعلى رأسها انبي.

في الوقت الذي يُجهز الجهاز الفني الثنائي التونسي علي معلول والمالي اليو ديانج لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها على ملعب السلام، وذلك بعد عدم الدفع بهما بشكل أساسي في مباراة المقاولون الماضية، وخاصة ديانج والذي عاد تواً من الإصابة فيما لم يشارك علي معلول في مواجهة الذئاب لمنحه قسط من الراحة.

وطلب فايلر من الجهاز المعاون تجهيز تقرير بالفيديو عن فريق النجم الساحلى التونسي لدراسته بهدف تحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق التونسي، من خلال تقرير شامل عن مبارياته المحلية والأفريقية قبل لقاء الأهلي.

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من ناحية أخرى ، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى، ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.