تركي آل الشيخ يطالب الأهلي بحسم موقفه

طالب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، النادي الأهلي المصري بحسم استقالته من رئاسته الشرفية.
ونشر آل الشيخ بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قال فيه، "تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله"
وأكمل: "تقدمت رسميًا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".
وأردف: "آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي وجمهوره".
وتولى تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، قبل أن يتقدم باستقالته من هذا المنصب قبل عدة شهور.
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