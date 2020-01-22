شكرا لقرائتكم خبر عن "مارسيلو" الأهلي يدخل حسابات إنبى بعد تعثر مفاوضات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى إنبى فى مفاوضات مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلى من الانتقال للنادى البترولي، بعد غلق مارسيلو باب التفاوض مع نادى الإسماعيلى لوجود خلافات مادية بين الطرفين، ولا يشارك حسين السيد مع الأهلى منذ تولى فايلر المسئولية الفنية فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، لتوافق إدارة الأهلى على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لأى من الأندية التى طلبت الحصول على خدماته وعلى رأسها إنبي.

فى الوقت الذى يُجهز الجهاز الفنى الثنائى التونسى على معلول والمالى اليو ديانج لمواجهة النجم الساحلى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب السلام، وذلك بعد عدم الدفع بهما بشكل أساسى فى مباراة المقاولون الماضية، خاصة ديانج والذى عاد تواً من الإصابة فيما لم يشارك على معلول فى مواجهة الذئاب لمنحه قسط من الراحة.

وطلب فايلر من الجهاز المعاون تجهيز تقرير بالفيديو عن فريق النجم الساحلى التونسى لدراسته بهدف تحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق التونسي، من خلال تقرير شامل عن مبارياته المحلية والأفريقية قبل لقاء الأهلي.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى، ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق.