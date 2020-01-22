شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعود لتدريباته اليوم استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الكروي للاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء، إلى تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بالأمس عقب الفوز الذى حققه الفريق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

كان الاتحاد السكندري قد حقق فوزا غاليا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها الأوغندي إيمانويل أكوى وأحمد رفعت وخالد قمر، رفع بها زعيم الثغر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث للمجموعة.

من المقرر أن يبدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل في إياب دور الثمانية من البطولة العربية فى لقاء صعب للضيوف، خاصة أن لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية انتهى لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى.

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من ناحية أخرى كشف محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، عن وجود مفاوضات مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً أن اللاعب رحب بالانضمام إلي زعيم الثغر.

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "إن المفاوضات مع المقاصة لضم محمد إبراهيم وصلت إلي مراحلها الأخيرة".

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إلى التعاقد مع صانع ألعاب بعد تمسك إدارة الـهلى بالإبقاء على عمار حمدى الذى كان قريبا من التوقيع لزعيم الثغر، إلا أنه وفى أخر لحظة تمسك به فايلر المدير الفنى للأحمر.

وأجرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مكالمة تليفونية بصالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لجس نبضه من أجل الحصول على خدماته فى يناير الحالى. وعرض مسئولو الاتحاد على اللاعب حصوله على مقابل مادى مغرٍ فى الستة شهور، إضافة إلى وعده بالمشاركة بشكل أساسى فى تشكيل الفريق طوال فترة تعاقده، وطلب صالح جمعة من مسئولى الاتحاد منحه فرصة للتفكير، خاصة أنه ينتظر عقد جلسة جديدة مع مسئولى النادى الأهلى فى الساعات المقبلة.