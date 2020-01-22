نتيجة مباراة برشلونة وإيبيزا في كأس ملك إسبانيا

يسافر نجوم برشلونة إلى جزيرة إيبيزا، هذه المرة ليس من أجل الاستجمام بل من أجل مواجهة فريق الجزيرة “الساحرة” في الكأس.
وتنطلق المباراة الأربعاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، وغير مذاعة حتى الآن.
وسيخوض المدرب “كيكي سيتين” ثاني مبارياته مع الفريق الكتلوني، عقب الفوز على غرناطة بهدف دون رد، في أول مبارياته.
ويعتبر نادي إيبيزا خصمًا مجهولاً أمام الجهاز الفني للبلاوجرانا، وهذا نظرًا لعدم تواجد النادي في الدرجة الممتاز في إسبانيا.
ومن المنتظر أن يدفع المدرب الذي اعتمد على ثمانية عناصر من أكاديمية “اللاماسيا”، ببعض اللاعبين الشباب خلال لقاء جولة الـ32.
وسوف تتابع جماهير البلاوجرانا المباراة ضد إيبيزا، من أجل رؤية بعض المواهب الشابة، والتي سيكون أهمها الثنائي “ريكي بويج وفاتي”.
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