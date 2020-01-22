بث مباشر | السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة السعودية وأوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، ظهر اليوم الاربعاء 22-1-2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية.

يقام اللقاء على ملعب راجامانجالا الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، وسينقل على قناة الكأس الثالثة بتعليق الدكتور محمد السعدي، وعلى قناة بي إن سبورتس الخامسة بتعليق حسن العيدروس.

ويسعى منتخب السعودية لضرب عصفورين بحجر واحد بالفوز بهذه المباراة، كي يضمن تأهله المباشر إلى نهائيات دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020، وللانتقام للإمارات بعدما سقطت بنتيجة كارثية أمام أوزبكستان بخمسة اهداف لهدف في ربع النهائي.

لكن مهمة السعودية ليست بالسهلة أمام منتخب متطور هجوميًا مثل منتخب أوزبكستان، خاصة وأن الجمهور سيساندهم بما أن السعودية أقصت تايلاند من ربع النهائي بهداف الحمدان.

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السعودية 0-0 أوزبكستان

????ملعب راجامانجالا (بانكوك- تايلاند)

???? كأس آسيا تحت 23 عامًا – نصف النهائي

⏰ تنطلق الساعة (10:15 جرينيتش)

– البث المباشر ينطلق قبل ساعة من المباراة ..

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