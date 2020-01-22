رياضة | هاشتاج لا لاستقالة تركي الشيخ يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج لا لاستقالة تركي الشيخ يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب مشاركة الألاف من متابعي الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص من رواد تويتر.

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن تمسكهم بتواجد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمستشار بالديوان الملكي السعودي، في منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي وبناء المدينة الرياضية التي هي حلم كل أهلاوي.

جاء ذلك عقب البيان الصادر من معالي المستشار تركي الشيخ في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء والذي طالب خلاله مجلس إدارة النادي الأهلي بتحديد موقف الاستقالة من منصب رئيس شرف النادي وقت نشوب خلافات بين الطرفين ولم يتخذ فيها مجلس الأهلي قرار قبل أن يتصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار تركي الشيخ بعد ذلك .