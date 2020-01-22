رياضة | عاجل.. نجم فرنسا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم فرنسا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه لاعبا في صفوف الفريق الفرنسي وأكد أنه ليس من المناسب التحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد في الوقت الحالي وأكد أن ليفربول يشبه الآلة.

وقال مبابي في تصريحات لإذاعة بي بي سي البريطانية :"لاعبو ليفربول مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز".

وأضاف :"لم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع".

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وتابع :"المشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".

ورد الفرنسي الشاب الفائز ببطولة كأس العالم عن الانتقال إلى ريال مدريد، قائلا: "الكل يتحدث عن تلك الأنباء، الآن أنا لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان وأعلم أنها ليست اللحظة المناسبة".

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً :"نحن في شهر يناير، تخيل أن أجيب على هذا السؤال وألمح إلى شئ ما، وقتها سيتحدث الجميع عن هذا ولن يكون الأمر جيدًا بالنسبة لباريس".