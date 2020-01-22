رياضة | مبابي يثير الجدل حول استمراره مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يثير الجدل حول استمراره مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل حول استمراره مع النادي الفرنسي بعد انتهاء عقده.

وقال مبابي في تصريحات صحفية لموقع "le10sport" الفرنسي: "الكل يتحدث عن مستقبلي، عندما كنت لاعبًا صغيرًا، حدث ذلك أيضًا، لكن الآن ليس هو الوقت المناسب نحن في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2020 إنه وقت حساس للغاية في الموسم تخيل أنني أجبت على سؤال مستقبلي مع باريس سان جيرمان وقلت شيئًا ما، فالجميع سيتحدث عن هذا الأمر، وهذا ليس جيدًا بالنسبة إلى باريس سان جيرمان، وأنا الآن أحد لاعبي الفريق في الوقت الحالي".

وأضاف النجم الدولي الفرنسي:"أريد مساعدة النادي على تحقيق مزيد من النجاحات هذا الموسم، والفوز بالكثير من الألقاب، لذلك ليس من الجيد بالنسبة لي أن أتحدث عن مستقبلي أفكر في النادي فقط لأنه ساعدني، لقد وصلت إلى هنا في الثامنة عشر من عمري، لقد كنت مجرد موهبة، والآن أنا نجم بفضل سان جيرمان والمنتخب الوطني يجب أن أبقى هادئًا وفي كامل تركيزي مع الفريق، بعد ذلك في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، لكن في الوقت الحالي، فأنا ملك لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي".

يذكر أن العديد من الصحف الفرنسية و الاسبانية أشارت الي رغبة النجم الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مغادرة النادي نهاية الموسم و الإنضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني الذي يسعي لضم اللاعب الفرنسي الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.