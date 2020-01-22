رياضة | الاتحاد السعودي يعلن موعد مباراتي نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السعودي يعلن موعد مباراتي نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء موعد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يشارك به أندية الهلال وأبها والنصر والأهلي.

ويلتقي فريق الهلال مع نظيره أبها، بينما يواجه النصر فريق الأهلي في مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مارس المقبل موعدًا لمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وجاءت مواعيد المباراتين كالتالي:

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الهلال × أبها

يلتقي الهلال مع نظيره أبهاء على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الخامسة و40 دقيقة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة و40 دقيقة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة و40 دقيقة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي.

الأهلي × النصر

يواجه فريق الأهلي نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة و45 دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة و45 دقيقة بتوقيت مدينة أبوظبي.