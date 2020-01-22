شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يقترب من الانتقال للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد أيمن حفني صانع ألعاب المقاصة إيهاب جلال المدير الفنى للمصري بالانتقال للنادى الساحلى حال الانتقال لأى ناد آخر في الدوري المصري بعد أزمته الأخيرة مع ناديه وصعوبة قيده فى صفوف النادي الفيومي.

يأتى ذلك نظرا لإنتهاء الاستبدال بالمقاصة وعدم وجود مكان شاغر في قائمة الفريق الفيومي وهو ما يجبر إدارة النادي على إعارة اللاعب سواء محليا او خارجيا للاستفادة من مشاركته مع أى نادى لمدة 6 شهور على أن يعود للمقاصة نهاية الموسم.

ويرتبط أيمن حفنى بعلاقة جيدة مع إيهاب جلال منذ أن كان الأخير يقود الفريق الفيومى من قبل بالإضافة لتدريب الزمالك وكان حفنى وقتها يشارك بشكل فعال وهو ما جعل المدير الفنى للمصرى يطالب بضرورة التعاقد معه بعد غياب عماد فتحى حتى نهاية الموسم بعد إصابته بالرباط الصليبى.

ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى لاتحاد الكرة المصرى، لإنهاء أزمة القيد الشتوى بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل أزمته مع ناديه السابق الهلال السودانى، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى لقائه الأخير بالدورى أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

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ورغم إنهاء الأزمة تماما إلا أن الاتحاد المصرى يرفض الدخول طرف فى الأزمة مؤكدا لمسئولى المصرى أنه لن يتم قيد أى لاعب جديد للفريق البورسعيدى، إلا بعد وصول ما يفيد بإنهاء الأزمة من الاتحاد الدولى، وهو ما تفهمه مسئولو المصرى، خاصة أنه مازال هناك 10 أيام فى فترة القيد بالميركاتو الشتوى.

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن ناديه ليس طرفا فى أزمة موكورو مع ناديه السودانى والدليل مشاركة اللاعب مع الفريق البورسعيدى أمام أسوان بالدورى، إلا أنه طبقا للقوانين واللوائح فلن يتم فتح باب القيد للمصرى إلا بعد وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى.

وأضاف نفس المصدر أن إدارة ناديه قامت باستعجال الاتحاد الدولى من أجل إرسال الفاكس، خاصة أن فترة القيد لا يتبقى فيها سوى 10 أيام فقط والفريق لديه تحديات كثيرة الفترة المقبلة ويحتاج لتدعيم صفوفه لاستكمال مشواره بالدورى والكأس والكونفدرالية الأفريقية.