شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من التشكيل الأساسي للزمالك أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك المراحل النهائية فى الاستعدادات لمباراة مازيمبى الكونغولى المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة، بخلاف رد هزيمة الجولة الأولى التى تعرض لها الزمالك أمام فريق مازيمبى بثلاثية نظيفة فى الكونغو.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، استقر على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الجمعة المقبل، حيث سيعتمد الفرنسى على القوامى الأساسى للفريق والقوة الضاربة كاملة لضمان تحقيق الفوز، ومن المقرر أن يشارك محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الفريق، على ان يكون خط الدفاع مكون من حازم أمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى، وكل من طارق حامد وفرجانى ساسى فى وسط الملعب، واشرف بن شرقى ويوسف أوباما شيكابالا فى الوسط المهاجم، ومصطفى محمد مهاجم صريح.

ويعتبر محمود عبد الرازق شيكابالا هو المفاجأة الوحيدة التى يحضرها كارتيرون لفريق مازيمبى، حيث يرغب كارتيرون فى استغلال مهارة وخبرة شيكابالا خاصة فى الشوط الأول لحسم المباراة مبكرا ومحاولة إحراز هدف يحصد به النقاط الثلاثة، خاصة أن شيكابالا يشارك فى 65 دقيقة فقط، وهى الفترة التى يرغب كارتيرون فى حسم التقدم خلالها.

فى سياق مختلف كانت بعثة مازيمبى قد وصلت القاهرة أمس برئاسة كامامبا أدو عضو مجلس إدارة النادى الكونغولى، وتضم بعثة مازيمبى 40 فردا، وكان فى استقبال البعثة نبيل عبد الفتاح رئيس العلاقات العامة بنادى الزمالك ممثلا للنادى من أجل توفير سبل الراحة للفريق الضيف، وحرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على إصدار تعليمات بتوفير كل سبل الراحة للفريق الكونغولى، خاصة ان مسئولى النادى الكونغولى احسنوا استقبال الزمالك فى مباراة الجولة الأولى والتى انتهت بفوز مازيمبى 3/0.