شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم استعداداته لمباراة مازيمبي الكونغولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المراحل النهائية في الاستعدادات لمباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والتي يحتاج فيها الزمالك للفوز لضمان التأهل لدور الـ 8 من البطولة ، بخلاف رد هزيمة الجولة الاولي التي تعرض لها الزمالك امام فريق مازيمبي بثلاثية نظيفة في الكونغو.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، استقر علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الجمعة المقبل، حيث سيعتمد الفرنسي علي القوامي الأساسي للفريق والقوة الضاربة كاملة لضمان تحقيق الفوز ، ومن المقرر ان يشارك محمد أبو جبل في حراسة مرمي الفريق ، علي ان يكون خط الدفاع مكون من حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ، وكل من طارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب، واشرف بن شرقي ويوسف أوباما شيكابالا في الوسط المهاجم ، ومصطفي محمد مهاجم صريح.

Advertisements

ويعتبر محمود عبد الرازق شيكابالا هو المفاجأة الوحيدة التي يحضرها كارتيرون لفريق مازيمبي ، حيث يرغب كارتيرون في استغلال مهارة وخبرة شيكابالا خاصة في الشوط الأول لحسم المباراة مبكرا ومحاولة احراز هدف يحصد به النقاط الثلاثة، خاصة ان شيكابالا يشارك في 65 دقيقة فقط، وهي الفترة التي يرغب كارتيرون في حسم التقدم خلالها.

في سياق مختلف كانت بعثة مازيمبي قد وصلت القاهرة أمس برئاسة كامامبا أدو عضو مجلس إدارة النادي الكونغولي ، وتضم بعثة مازيمبي 40 فردا، وكان في استقبال البعثة نبيل عبد الفتاح رئيس العلاقات العامة بنادي الزمالك ممثلا للنادي من أجل توفير سبل الراحة للفريق الضيف، وحرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي اصدار تعليمات بتوفير كل سبل الراحة للفريق الكونغولي ، خاصة ان مسئولي النادي الكونغولي احسنوا استقبال الزمالك في مباراة الجولة الاولي والتي انتهت بفوز مازيمبي 3/0.