«ميدو» عن طرده من مباراة «بيراميدز» و«مصر المقاصة»: المقاصة يتعرض لظلم تحكيمي رهيب

قال الكابتن "أحمد حسام ميدو" ، المدير الفني لمصر المقاصة، أنه لن يستقيل من منصبه رغم غياب التوفيق عنه، وأشار إلى أن مسؤولي النادي يضغطون من أجل إجباره على الرحيل عن الفريق الفيومي بسبب سوء النتائج.

وتابع "ميدو" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء الأنور" والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”:المقاصة يتعرض لظلم تحكيمي رهيب، لو اُستخدمت تقنية الفيديو في الدوري المصري لحصد المقاصة 7 أو 8 نقاط إضافية على الأقل

وأضاف : فضَّلت تدريب المقاصة على أندية كبيرة أخرى بسبب اعتقادي وقتها بأنه يتمتع بالهدوء والصبر ويعطي المدربين الفرصة الكاملة، لكن الحقيقة كانت غير ذلك، هناك ضغوط تمارس على المدربين لإجبارها على الرحيل

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وأختتم "ميدو" تصريحاته قائلا : كنت أتمنى أن يتصل بي اللواء محمد عبدالسلام رئيس المقاصة لإبلاغي بأي قرار يرغب في اتخاذه وتحديد موقفي، ليس لدي مشكلة إذا تمت إقالتي وسأتقبل الأمر، لكني لن أتقدم باستقالتي مهما حدث، لن أهرب أبدًا