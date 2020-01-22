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أول تعليق من «حسام البدري» على مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

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أكد الكابتن "حسام البدري" المدير الفني للمنتخب المصري، إن مجموعة الفريق القومي في التصفيات المؤهلة ليست سهلة كما يصفها البعض.

وقال "البدري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب on"و المذاع عبر فضائية "on sport" : لا توجد مجموعة سهلة فى التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات

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وأشار إلى أن أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالىي وسيعمل بكل جدية وأمانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.

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