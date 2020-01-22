أكد الكابتن "حسام البدري" المدير الفني للمنتخب المصري، إن مجموعة الفريق القومي في التصفيات المؤهلة ليست سهلة كما يصفها البعض.
وقال "البدري" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب on"و المذاع عبر فضائية "on sport" : لا توجد مجموعة سهلة فى التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات
وأشار إلى أن أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالىي وسيعمل بكل جدية وأمانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من «حسام البدري» على مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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